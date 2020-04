Neuer Song von Michael Stipe

Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt für Liebe als die Corona-Krise. Das scheint sich auch Michael Stipe gedacht und deswegen den Song „No Time For Love Like Now“ verfasst zu haben.

Auf dem „Instagram“-Kanal seiner Band „R.E.M.“ stellt er eine erste Version des Tracks vor. Demnach ist das Stück in Zusammenarbeit mit „The National“-Musiker Aaron Dessner entstanden. Die Fans sind jedenfalls begeistert. In den Kommentaren schreiben sie unter anderem: „Das ist großartig und wird dringend benötigt.“ Und: „Michael, du hast keine Ahnung, was für ein großartiger Trost das ist. Vielen Dank!“

Übrigens: Dank der Krise steigt der R.E.M.“-Song „It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)“ Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1987 erneut in die Charts ein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos