Neues Album von Jhené Aikos

Spirituelle Wandlung ist das Kernthema von Jhené Aikos neuen Album. Seit heute (06.03.) ist die Platte mit dem Titel „Chilombo“ zu haben, berichtet „Universal Music“. Zudem ist die Scheibe sehr persönlich, denn immerhin hat die Sängerin dem Album ihren Nachnamen gegeben – sie heißt bürgerlich Jhené Aiko Efuru Chilombo. Es vereint die vorab erschienenen Singles der letzten Monate, „Triggered“, „P*$$Y Fairy (OTW)“ und „None Of Your Concern“, sowie gleich 17 weitere Tracks.

Hier die komplette Tracklist:

1. Lotus

2. Triggered (freestyle)

3. None Of Your Concern – Jhené Aiko, Big Sean

4. Speak

5. B.S. – Jhené Aiko, H.E.R.

6. P*$$Y Fairy (OTW)

7. Happiness Over Everything (H.O.E.) – Jhené Aiko, Future, Miguel

8. One Way St. – Jhené Aiko, Ab-Soul

9. Define Me

10. Surrender – Jhené Aiko, Dr. Chill

11. Tryna Smoke

12. Born Tired

13. LOVE

14. 10k Hours – Jhené Aiko, Nas

15. Summer 2020

16. Mourning Doves

17. Pray For You

18. Lightning & Thunder – Jhené Aiko, John Legend

19. Magic Hour

20. Party For Me

Foto: (c) LooMee TV