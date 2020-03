Neues Album von Rufus Wainwright

Am 24. April erscheint das langerwartete neue Album von Rufus Wainwright. Der Titel? „Unfollow The Rules“. Als Vorgeschmack darauf veröffentlichte der Sänger kürzlich die Single „Damsel In Distress“, inklusive passendem Musikvideo.

Über den Song erklärte er laut „Verstärker Medienmarketing“: „‘Damsel In Distress‘ ist auf gewisse Weise eine Hommage an Joni Mitchell, besonders in der Struktur. Mein Ehemann und ich wohnen jetzt in Laurel Canyon. Jonis Musik war mir nicht bekannt, aber Jörn war davon besessen und nahm mich auf eine Reise zu ihrer Musik mit. Am Ende hingen wir mit ihr ab und ich erkannte, warum sie eine der Großen ist. Es ist also teilweise Laurel Canyon, teilweise ein Song über eine persönliche Beziehung, mit der ich versuche, mich abzufinden, aber zum größten Teil, dass ich meine Mitchell-Jungfräulichkeit verloren habe.“

Hier die Tracklist dazu:

ACT I

01. Trouble in Paradise

02. Damsel in Distress

03. Unfollow The Rules

04. You Ain’t Big

ACT II

05. Romantical Man

06. Peaceful Afternoon

07. Only The People That Love

08. This One’s For The Ladies (That Lunge)

ACT III

09. My Little You

10. Early Morning Madness

11. Hatred

12. Alone Time

