Neues Album von Seasick Steve

Hoffnungsvoll in die Zukunft – Seasick Steve hat neue Musik in der Pipeline: Wie „Warner Music“ berichtet, kündigte der Musiker sein neues Album „Love & Peace“ für den 22. Mai an. Der Titeltrack ist bereits verfügbar.

Über das Album meinte der 68-Jährige selbst: „In diesen verrückten Zeiten erscheint es mir, dass es nicht genug Liebe und Frieden gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was diese Platte hier mit Liebe und Frieden zu tun hat, aber ich habe mir gedacht, ich nenne sie trotzdem so.“ Weiter lässt das Plattenlabe dazu verlauten: „Geschrieben und produziert von Steve selbst, bricht er auf diesem Album mit Traditionen. Während er einen Teil des Albums in seiner Scheune aufnahm, wurde der Großteil der Songs im Studio 606 und East West Studio 3 in Los Angeles produziert.“

Bereits Ende des Monats ist Seasick Steve live in Deutschland zu Gast. Hier die Termine:

31.03.2020 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

01.04.2020 – Berlin, Metropol

02.06.2020 – Hannover, Capitol

01.07.2020 – Dresden, Alter Schlachthof

