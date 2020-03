Newcomer Sub Urban gibt sich die Ehre

Fans von der Musik von Billie Eilish, Melanie Martinez und Yungblud aufgepasst: Newcomer Sub Urban hat seine EP „Thrill Seeker“ veröffentlicht.

Darüber ließ der 19-Jährige laut „Warner Music“ verlauten: „’Thrill Seeker‘ erzählt die Geschichte von jugendlicher Imperfektion eines Perfektionisten. Ich schrieb und produzierte die Songsammlung im Alter von 16 bis 18 Jahren. Jeder Song bringt mich in einen anderen Geisteszustand, den meine Jugend formte: Turbulenzen und blanke Angst, kontrastiert von theatralischer Eigenwahrnehmung und Entkopplung von der Welt. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinem ersten Projekt, das ich so lange für mich behalten habe.“

Hier die Tracklist:

1. Freak (feat. Rei Ami)

2. Cliché

3. KMS

4. Spring Fever

5. Isolate

6. Cirque

7. when the flies fell

Foto: (c) LooMee TV