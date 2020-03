Niall Horan, ein dankbarer Chartstürmer

Wie fühlt man sich so als frischgebackener Chartstürmer? Niall Horan weiß es.

Sein zweite Solo-Platte „Heartbreak Weather“ stieg in Großbritannien und Irland direkt auf Platz eins der Charts ein. Via „Instagram“ schrieb er: „Nummer eins in Großbritannien und meiner Heimat Irland. Danke an alle, die das Album gekauft und gestreamt haben. Ich habe viel Zeit und tonnenweise harte Arbeit da reingesteckt und jetzt zu sehen, dass es so von euch angenommen wird, ist einfach unglaublich. Dankeschön.“

Niall Horan präsentierte sich in einem Interview kürzlich übrigens äußerst bodenständig.

Foto: (c) Universal Music