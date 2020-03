Niall Horan, ein ganz bodenständiger Typ

Niall Horan hält nichts davon, sich über seine Fans zu stellen. Viel eher möchte der 26-Jährige ihnen auf Augenhöhe begegnen.

Das hat er jetzt im Gespräch mit dem „GQ Hype Magazine“ erzählt: „Meine Fans und ich haben viel Spaß zusammen auf ‚Twitter‘. Ich will einfach diesen Promi-Faktor rausnehmen und alles auf Null setzen, denn so sollte es sein. Die Gesellschaft hat irgendwann einmal entschieden, dass wir über anderen stehen, dabei ist es doch so: Wenn man uns die Chance dazu gibt, sind wir auch bloß ganz normale Leute, die einen komischen Job machen.“

Niall Horan hat mit seinen Fans offenbar mehr Kontakt, als zu Ex-Band-Kollege Zayn Malik. Die beiden haben sich zerstritten und seither keinen Kontakt mehr.

Foto: (c) PRN / PR Photos