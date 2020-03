Niall Horan gibt Coronavirus Schuld an sinkenden Einnahmen

Niall Horan nutzt die freiwillige Quarantäne für kreative Dinge.

Im Live-interview mit „Hits Radio“ erzählte der Sänger: „Ich schreibe Songs, ich schaue Fernsehen, ich gebe Interviews so wie dieses hier. Ich habe viel Spaß.“ Allerdings ist der Sänger damit auch nicht vollkommen zufrieden. Er sagte weiter: „Das gute ist, dass ich immer noch Songs schreiben kann und so. Aber das Timing, was die Albumveröffentlichung angeht, an dem ich eineinhalb Jahre gearbeitet habe, ist wahrscheinlich das Schlimmste überhaupt. (…) Ich denke, dass ich mehr Einheiten verkauft hätte, wenn ich draußen darüber sprechen könnte.“

Vielleicht steigen die Verkaufszahlen ja noch, wenn Niall Horan auf Tour ist. Noch wurde diese noch nicht abgesagt.

