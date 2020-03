Niall Horan: Keine „One Direction“-Reunion für…

Geld oder besser gesagt der Mangel davon spielt oft eine große Rolle, warum sich ehemals getrennte Bands wieder zusammenfinden: Bei „One Direction“ wird dies allerdings nicht der Fall sein. Die Boyband genießt aktuell eine Pause auf unbestimmte Zeit und die werden sie nur für die richtigen Gründe beenden.

Jedenfalls sagte Sänger Niall Horan zu „The Line of Best Fit“: „Ich würde es hassen, wenn die Leute sagen würden: ‚Sie kommen nur fürs Geld wieder zusammen, weil sie alles ausgegeben haben.‘ Ich fände es schrecklich, wenn die Menschen das denken würden, denn wenn wir wieder zusammenkommen, dann machen wir es für die Fans und natürlich auch für uns. (…) Wenn wir also zurückkommen, dann wäre das aus dem Grund, um die Freude zu den Menschen zurückzubringen, die uns vermissen… und die Tatsache, dass wir mit diesem Selfie das Internet zum Einsturz bringen würden!“

Für Niall Horan sind seine ehemaligen „One Direction“-Kollegen auch so etwas wie musikalische Brüder im Geiste.

Foto: (c) Universal Music