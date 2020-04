Niall Horan singt über Geduld

„Dear Patience“ – also „Liebe Geduld“ auf Deutsch, ein Song von Niall Horan, ist laut dem Sänger sehr relevant in der aktuellen Lage.

In der „Tonight Show“ erklärte der 26-Jährige: „Er ist aktuell sehr relevant, denn ich habe ihn zu einem Zeitpunkt geschrieben, als ich geduldig sein musste. Und wenn irgendjemand aktuell geduldig sein muss, dann sind wir das alle. Der Song ist praktisch ein Brief, den ich an das Gefühl ‚Geduld‘ geschrieben habe, so nach dem Motto: ‚Komm schon, Alter. Lass uns einen Trinken gehen. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen.‘ (…) Das können wir uns alle zu Herzen nehmen.“

„Dear Patience“ findet sich übrigens auf Niall Horans aktuellem Album „Heartbreak Weather“, welches seit rund zwei Wochen zu haben ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos