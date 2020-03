Niall Horan und die Verbote für Lewis Capaldi

Lewis Capaldi hat offenbar einen schlechten Einfluss auf Niall Horan. Deswegen hat der Sänger für seinen schottischen Kollegen ein paar Verbote aufgestellt, wenn sie gemeinsam auf Tour sind.

Der „Sun“ erzählte Niall: „Bei den Brit Awards wurde ich irregeleitet. Ich meinte: ‚Ich gehe nicht feiern. Ich muss morgen proben.‘ Langsam aber sicher war Lewis da, reichte mir Bierflaschen und sagte: ‚Du gehst mit feiern!‘ Am Ende bin ich die ganze Nacht weggewesen.“ Doch auf der gemeinsamen Tour will er sich nicht zu solchen Dingen überreden lassen. Der 26-Jährige fügte hinzu: „Ich werde es komplett abriegeln, denn ansonsten bin ich nicht in der Lage, zu performen. Ich muss jeden Abend für eineinhalb Stunden auf der Bühne stehen und habe es mir mit den Songs nicht gerade einfach gemacht. Alle sind in hohen Tonlagen.“

Ab April sind Niall Horan und Lewis Capaldi gemeinsam auf Tour, allerdings nur in Nordamerika.

Foto: (c) Landmark / PR Photos