Niall Horan und Lewis Capaldi: US-Tour läuft bisher wie geplant

Die Nordamerika-Tour von Niall Horan und seinem guten Kumpel Lewis Capaldi wird vorerst wie geplant stattfinden. Los geht es damit am 20. April in Nashville und bisher ist noch keine Corona-bedingte Absage geplant, berichtet Horan in den britischen TV-Show „Lorraine“.

Er gab jedoch auch zu: „Aber Gott weiß, täglich gibt es Veränderungen. Es wäre eine Schande, die Shows abzusagen, aber wir müssen auch auf die Menschen hören.“

Ende April bis Ende Mai sind Lewis Capaldi und Niall Horan gemeinsam auf Tour in Nordamerika unterwegs.

Foto: (c) PRN / PR Photos