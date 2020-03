Niall Horan und Zayn Malik: Freundschaft aus & vorbei

Wie alle Fans von „One Direction“ schmerzlich erfahren mussten, hat sich die Gruppe im Jahr 2016 für eine Pause auf unbestimmte Zeit entschieden. Ein Grund dafür war Zayn Malik, der sich damals immer mehr von der Band zurückgezogen hatte. Und obwohl Niall Horan seine ehemaligen Bandkollegen als Brüder im Geiste bezeichnet, hat er jetzt erzählt, dasss er keinen Kontakt mehr zu Malik hat.

Im Interview mit dem „GQ Hype Magazine“ sagte Niall: „So lange ich ihn kenne, ist Zayn einer der Menschen, mit denen es so schwierig ist, Kontakt zu halten. Vor ein paar Jahren haben wir uns dann zerstritten und ganz ehrlich, so ist das nun einmal: Du hast Leute in deinem Leben, mit denen bist du befreundet und mit manchen eben nicht.“

Niall Horan fände es übrigens schrecklich, wenn „One Direction“ wieder zusammenkommen würden und alle würden denken, es ginge ihnen nur ums Geld.

Foto: (c) Universal Music