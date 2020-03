Nicki Minaj: Ihr Mann ist jetzt als Sexualstraftäter registriert

Nicki Minajs Eheman Kenneth Petty wird seit der versuchten Vergewaltigung einer 16-Jährigen im Jahr 1995 bei den New Yorker Behörder als Sexualstraftäter geführt. Da Kenneth jetzt aber zu seiner Frau nach Kalifornien gezogen ist, hätte er sich dort bei den Behörden melden müssen. Weil er das aber nicht getan hat, wurde er vor Kurzem verhaftet.

Für sein Versäumnis wurde Kenneth bereits im vergangenen November zum ersten Mal festgenommen, kam aber auf Kaution wieder frei. Weil er sich bis vor wenigen Tagen aber immer noch nicht registriert hatte, wurde er für dieses Vergehen in der vergangenen Woche ein weiteres Mal in Haft genommen. Wie unter anderem „Daily Mail“ berichtet, hat er sich nach seiner zweiten Verhaftung endlich als Sexualstraftäter registrieren lassen. Da er damit so lange gewartet hat, muss er aber trotzdem noch vor Gericht.

Bis zu seinem Prozessbeginn im kommenden Monat muss Kenneth eine elektronische Fußfessel tragen. Bei einer Verurteilung könnten ihm im schlimmsten Fall bis zu zehn Jahre Haft drohen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos