Nico Santos: „Meine unglaublichen Supportacts für die Tour!“

In rund zwei Wochen startet die Tour von Nico Santos. Und dabei wird der Sänger von zwei großartigen Künstlern unterstützt. Wer die beiden sind, das hat er jetzt via „Instagram“ bekanntgegeben. Dort schrieb er: „Meine unglaublichen Supportacts für die Tour! Freut euch auf Justin Jesso mit den Hits ‚Getting Closer‘, ‚Stargazing feat. Kygo oder ‘As Far As Feelings Go’ mit Alle Farben. Und Tim Kamrad mit seiner unglaublichen Live Stimme und energiegeladenen Show!“

Und hier die genauen Termine, an denen die jeweils einer der beiden Künstler mit dabei sein wird:

TIM KAMRAD

15.03. Bielefeld, Lokschuppen

16.03. Olpe, Stadthalle

17.03. Köln, Palladium

18.03. Dortmund, Warsteiner Music Hall

20.03. Münster, Jovel Music Hall

21.03. Hamburg, Grosse Freiheit 36

JUSTIN JESSO

22.03. Bremen, Aladin Music Hall

24.03. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

25.03. Mannheim, Maimarktclub

27.03. Schmalkalden, Sport- und Mehrzweckhalle

28.03. Stuttgart, Wagenhallen

29.03. München, TonHalle

31.03. Leipzig, Täubchenthal

01.04. Hannover, Capitol

02.04. Berlin, Columbiahalle

Foto: (c) Universal Music