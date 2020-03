Nico Santos über #Wirbleibenzuhause-Festival: Er will nochmal

Das #Wirbleibenzuhause-Festival von Nico Santos ist vorgestern Abend (22.03.) ein großer Erfolg gewesen. Der Sänger selbst und einige seiner Kollegen haben aus ihren jeweiligen Wohnzimmern eine halbe Stunde lang via „Instagram Live“ für ihre Fans performt. Und wenn es nach Santos geht, dann ist dies nicht das letzte Festival dieser Art gewesen.

In seiner „Instagram Story“ bedankte er sich mit den Worten: „Wow! Wow! Was war das gerade? Ich bin noch komplett überwältigt. Danke an jeden einzelnen, der eingeschaltet hat! Danke an diese wundervollen Künstler, die mitgemacht haben. Ich bin so glücklich, was für ein Zusammenhalt das war. Auch, wie entspannt das funktioniert hat. Es ist einfach schön zu sehen, wie man seine Zeit nutzen kann, auch wenn man eingeschränkt ist.“ Zudem meinte er weiter: „Ich glaube, wir wollen das noch ein paar Mal sehen. (…) Ich freue mich schon jetzt, wenn es das nochmal geben wird. Alle Künstler, die Bock haben, mitzumachen, macht einfach mit. Es macht unfassbar viel Spaß!“

Auch beispielsweise Max Giesinger, Lotte und Michael Schulte haben sich auf „Instagram“ bei ihren Fans für die Teilnahme an diesem besonderen Festival bedankt.

Foto: (c) Universal Music