Nicolas Cage frisch verliebt?

Solange ist Nicolas Cage eigentlich noch gar nicht Single. Erst im Juni 2019 ließ sich der Schauspieler nach nur 69 Tagen von seiner Ex-Frau Erika Koike scheiden. Doch jetzt scheint er schon wieder glücklich verliebt zu sein.

Paparazzi fotografierten den Schauspieler vor wenigen Tagen in New York mit einer unbekannten Frau an seiner Seite. Die beiden hielten Händchen und waren unterwegs zum Naturkundemuseum. Wie „Daily Mail“ berichtet, handelt es sich bei der vermeintlich neuen Freundin um die 26-jährige Riko Shibata. Laut der Zeitung soll sich das Paar schon seit etwa zwei Monaten daten.

Bereits Anfang Februar war Nicolas bei den Independent Spirit Awards im kalifornischen Santa Monica mit seiner damals nicht besonders prominenten Begleitung erschienen.

