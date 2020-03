Niedergeschlagene Ellie Goulding: Sie greift zum Buch

Physische und psychische Anstrengungen helfen Ellie Goulding dabei, gegen ihre mentalen Probleme anzukämpfen.

Der „BBC“ erzählte die Sängerin dazu: „Wann immer ich mich ein bisschen niedergeschlagen fühle und denke: ‚Oh, ich schau mal schnell auf ‚Twitter‘ nach, was die Leute dort über mich sagen.‘ Dann schaue ich liebe eine Dokumentation oder einen dummen Film an, aber hauptsächlich lese ich Bücher. Wenn ich mich in Fiktion verliere, dann hilft das.“

Ellie Goulding leidet übrigens am Hochstapler-Syndrom.

