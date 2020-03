„Nine Inch Nails“ überraschen mit kostenlosem Doppelalbum

In Krisenzeiten kommt das wahre Gesicht zum Vorschein – und bei „Nine Inch Nails“ ist dies wohl von Großzügigkeit geprägt. Die Band hat nämlich vorgestern (27.03.) ganz überraschend ein neues Doppelalbum veröffentlicht und das auf ihrer Webseite kostenlos zum Herunterladen angeboten, berichtet der „Rolling Stone“. 23 Songs sind demnach auf „Ghosts V: Together“ und „Ghosts VI: Locusts“ insgesamt. Frontmann Trent Reznor schrieb auf „Twitter“ zur Veröffentlichung: „Ist irgendjemand da draußen? (…) Stunden um Stunden an Musik. Kostenlos. Manches davon happy, manches nicht so sehr.

Hier die Tracklists:

GHOSTS V: TOGETHER

01. LETTING GO WHILE HOLDING ON

02. TOGETHER

03. OUT IN THE OPEN

04. WITH FAITH

05. APART

06. YOUR TOUCH

07. HOPE WE CAN AGAIN

08. STILL RIGHT HERE

GHOSTS VI: LOCUSTS

01. THE CURSED CLOCK

02. AROUND EVERY CORNER

03. THE WORRIMENT WALTZ

04. RUN LIKE HELL

05. WHEN IT HAPPENS (DON’T MIND ME)

06. ANOTHER CRASHED CAR

07. TEMP FIX

08. TRUST FADES

09. A REALLY BAD NIGHT

10. YOUR NEW NORMAL

11. JUST BREATHE

12. RIGHT BEHIND YOU

13. TURN THIS OFF PLEASE

14. SO TIRED

15. ALMOST DAWN

Foto: (c) Universal Music