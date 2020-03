„Oh Wonder“: Jeden Tag ein neuer Song

Im Kampf gegen die Einsamkeit und Langeweile haben sich „Oh Wonder“ etwas Besonderes für ihre Fans einfallen lassen. Das Pop-Duo spielt jeden Tag um 21 Uhr live auf „Instagram“ einen Song aus einem ihrer drei Alben. Anschließend kann noch live mit den Musikern gechattet werden.

Dazu erklären „Oh Wonder“: „Wir haben lange nachgedacht, wie wir in diesen verwirrenden und einsamen Zeiten helfen können. Mit unseren Konzerten haben die Menschen eine Chance, sich miteinander zu verbinden.“

Ihr letztes Album ist auch gar nicht so lange her. „No One Else Can Wear Your Crown“ ist erst Anfang Februar herausgekommen.

Foto: (c) Universal Music