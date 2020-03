Olly Murs hofft auf Versöhnung mit Zwillingsbruder

Olly Murs hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er und sein Zwillingsbruder Ben sich irgendwann einmal wieder versöhnen. Obwohl Olly 2009 der Trauzeuge auf dessen Hochzeit war, ging er nicht hin, um stattdessen am Halbfinale von „The X Factor“ teilzunehmen. Und das hat ihm sein Bruder niemals verziehen.

Jahre später, als der mittlerweile 35-Jährige bei „The Voice UK“ in der Jury saß und dort auf Zwillingsteilnehmer traf, kamen bei ihm natürlich wieder alle Emotionen hoch. Über diesen Moment erzählte Olly der „Sun“: „Viele Menschen haben mich angesprochen, die auch Brüder oder Schwestern oder ein Familienmitglied haben und sagen, dass sie in derselben Position sind wie ich. Doch als sie mich an diesem Abend gesehen haben, wollten sie das ändern. Ich möchte es auch mit meinem Bruder ändern.“

Ben hat sogar den Nachnamen Hart seiner Frau angenommen, um sich noch weiter von Olly Murs zu distanzieren.

Foto: (c) Landmark / PR Photos