Olly Murs jongliert Toilettenpapier

In den letzten Tagen mal an Klopapier gedacht? Wahrscheinlich schon, denn nichts scheint aktuell wertvoller zu sein als eine Rolle des flauschigen, mehrlagigen Lebensretters. Olly Murs nahm das jetzt zum Anlass, um eine kleine Challenge abzuhalten.

Via „Instagram“ stellte der Musiker ein Video hoch, in dem er eine Rolle Klopapier wie einen Fußball mit den Füßen jongliert. Was anfangs wirklich beeindruckend gut aussieht, wird dann aber jäh von einem im Weg stehenden Stuhl beendet. Murs, der sich im Flow wähnte, fluchte daraufhin: „Ah, dieser sch**ß verdammte Stuhl.“ Übrigens ließen sich seine Kumpels, die er in besagtem Clip mit einer Verlinkung nominierte, nicht lange bitten. Jeder Einzelne stieg direkt auf die ausgerufene Challenge ein und veröffentlichte ein Video von sich beim Toilettenpapier-Jonglieren. Bislang veröffentlichter Rekord in Murs‘ Story: stolze 18-mal.

Übrigens: Auch die Schwester des Sängers beweist in dieser Krisenzeit reichlich Humor.

Foto: (c) Landmark / PR Photos