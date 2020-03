Olly Murs weiß, was sich an Geburtstagen gehört. Amelia Tank, die Freundin des Musikers, hat gestern (25.03.) ihren Ehrentag und dieser wurde schon direkt in den Morgenstunden entsprechend zelebriert. Pünktlich zum Frühstück betrat das Fitnessmodel die gemeinsame Küche. Dort stand Murs top vorbereitet: Aus den Boxen ertönte der Song „It’s My Birthday“ von Will.I.Am, auf dem Küchentisch lagen unzählige Geschenke und dahinter auf dem Tisch versteckte sich ein schon fertiggekochtes Frühstück. Da können sich andere Männer sicherlich eine Scheibe von abschneiden – also nicht vom Frühstück, sondern von Murs.

Der filmte das Ganze übrigens mit seiner Handykamera und postete es anschließend in seiner „Instagram Story“.

Sein Geschenk an Amelia packte er in eine Lieferbox für gesunde Lebensmittel. Ein bisschen Spaß muss eben auch noch sein.

