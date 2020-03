„One Direction“: Niall Horan und seine musikalischen Brüder

Niall Horan und seine “One Direction”-Kollegen Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik werden für immer seine Brüder im Geiste sein. Denn diese fünf Jungs haben gemeinsam Dinge erlebt, die einfach kein anderer nachvollziehen kann.

Gegenüber „The Line of Best Fit“ meinte Horan: „Als ich den ‚Instagram‘-Post von Jennifer Aniston mit der ‚Friends‘-Besetzung sah, hat es mich irgendwie an ‚One Direction‘ erinnert, denn sie sind die einzigen, die es verstehen. Das ist eine seltsame Analogie, aber hoffentlich versteht ihr es. Es gibt nur fünf Menschen, die verstehen, wie es sich anfühlt, so lange im Rampenlicht zu stehen. Wir hatte ein sehr kleines Team um uns herum, wir waren praktisch Brüder fürs Leben.“

Der Erfolg von „One Direction“ ist praktisch über Nacht gekommen und hat die Jungs teilweise ein bisschen überfordert.

