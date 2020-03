„OneRepublic“: Hoffnungsvolle neue Single

Trotz Quarantäne sind „OneRepublic“ sehr produktiv gewesen und haben ihr neues Album schon fast komplett fertiggestellt. Als Vorgeschmack und Hoffnungsschimmer hat die Band vorgestern (25.03.) die Single „Better Days“ veröffentlicht.

Frontmann Ryan Tedder erklärte auf seinem „Instagram“-Account: „Die letzten zehn Tage haben wir uns zur Quarantäne in mein Studio zurückgezogen, nachdem wir beim kürzlichen Tourende mehrere Male unwissentlich dem Coronavirus ausgesetzt waren. Als seltsamer Zufall war diese Woche auch die Deadline für unser Album und einer der Songs, den wir vor kurzem angefangen haben, klingt so, als hätten wir ihn über die Situation geschrieben, die aktuell vor sich geht. Und zwar so sehr, dass wir den Song veröffentlichen und die Einnahme an ‚Music Cares‘ spenden für Musiker und Kreative, die von Covid-19 betroffen sind. (…) Hätte nie gedacht, dass wir ein Album während einer weltweiten Pandemie beenden würden.“

Übrigens: Bisher stehen die „OneRepublic“-Tour-Termine für Deutschland Ende des Jahres noch.

Foto: (c) Universal Music