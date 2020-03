Otto Waalkes und sein „Quitarren“-Konzert

Eigentlich ist Otto Waalkes bekannt für seine Blödel-Songs, in Zeiten von Corona schlägt der Komiker aber ganz andere Töne an. Der 71-Jährige hat sich nämlich in Selbstisolation begeben und die klassische Musik für sich entdeckt.

In einer Video-Botschaft via „Facebook“ wendet sich Otto an seine Fans. Er sagte: „Hallo Freunde. Jetzt sitze ich schon seit vier Tagen zu Hause, und ich muss sagen – das hätte ich gar nicht gedacht, denn normalerweise kann ich gar nicht still sitzen.“ Weiter erzählte der Komiker, dass er etwas von Beethoven gehört habe, und dass ihm aufgefallen sei, dass der Mann seiner Zeit weit voraus war. In seinem Video, das übrigens den Namen „Quarantäne mit Quitarre 2″ trägt, greift er zur Gitarre und spielt seine Interpretation von Beethovens 5. Sinfonie.

Übrigens jährt sich in diesem Jahr der Geburtstag von Beethoven zum 250. Mal.

