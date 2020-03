Ozzy Osbourne und seine Affären – Seine Frau nimmt’s mit Humor

Dass der britische Rockmusiker Ozzy Osbourne keine Kind von Traurigkeit war, was Frauen angeht, ist kein Geheimnis. Jahrzehntelang war der heute 71-Jährige sexsüchtig und untreu.

Seine Frau Sharon nimmt das offenbar mit Humor. In der Sendung „Good Morning Britain“ auf „ITV“ erzählte die 67-Jährige, dass sich ihr Mann nebst der Haarstylistin Michelle Pugh regelmäßig auch mit mindestens fünf weiteren Frauen vergnügt hat. Sie sagte: „Er hatte überall Frauen. Gott steh dir bei, wenn du weiblich warst und Ozzy den Rücken massiert hast oder ihm Essen brachtest.“ Weiter gab sie aber zu, damals sehr unter den Umständen gelitten zu haben: „Ich war in jeder Hinsicht gebrochen. Eine Liebesgeschichte wie die unsere kann nur als ein einziges Shakespeare-Drama beschrieben werden.“ Ozzy sagte reumütig dazu: „Ich hatte verdammt Angst und wünschte, ich hätte diesen dummen Fehler niemals begangen. Man weiß nie, was man hat, bis man es verliert – und ich dachte, ich hätte alles verloren.“

Die Affäre mit der Haarstylistin Pugh kam übrigens vor vier Jahren ans Licht. Daraufhin trennte sich das Paar, versöhnte sich aber 2017 wieder. Die beiden erneuerten ihr Ehegelübde und Ozzy ließ sich therapieren.

