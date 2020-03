„Papa Roach“ über die letzten 20 Jahre

Im Frühjahr 2000 gab es kaum jemanden, der den Song „Cut my life into pieces“ von „Papa Roach“ nicht mitsingen konnte. Jetzt, fast 20 Jahre nach Erscheinen des Songs und des zugehörigen Albums „Last Resort“, verriet Bassist Tobin Esperance im Interview mit „t-online“, wie er auf diese Dekade zurück blickt: „Es war definitiv eine Zeit mit Höhen und Tiefen. Doch die Zeit ist wirklich schnell vergangen, wenn ich so drüber nachdenke. Es fühlt sich einfach nicht an, als wäre das schon 20 Jahre her.“ Außerdem erklärte der Musiker wieso seiner Meinung nach junge Leute auch heute noch auf Musik der späten 90er und frühen 20er Jahre haben: „Ich denke, dass die Leute sich einfach noch mit dieser Musik und den Lyrics identifizieren können. Musik, die mit Gitarren gemacht wird, wird wohl nie wirklich aussterben.“

Aktuell ist die Band auf Deutschlandtour mit „Hollywood Undead“. Und hier die Live-Termine 2020 im deutschsprachigen Raum:

10.03. HANNOVER, Swiss Life Hall

11.03. LEIPZIG, Haus Auensee

16.03. DÜSSELDORF, Mitsubushi Electric Halle

17.03. HAMBURG, Barclaycard Arena

Foto: (c) Warner Music