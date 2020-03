Per Gessle und der Trauersong für Marie Fredriksson

Knapp drei Monate ist es her, dass „Roxette“-Sängerin Marie Fredriksson gestorben ist. Ihr langjähriger Musikpartner Per Gessle hat jetzt ihr zu Ehren eine Ballade veröffentlicht, den Song „Around The Corner“ feat. Helena Josefsson. Auf „Instgram“ schrieb der Musiker dazu: „Musik ist etwas Erstaunliches. Sie kann dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und so viele wunderbare Bilder in deinem Kopf und Herzen erzeugen. Sie kann dir auch durch düstere Zeiten helfen. (…) Ich schrieb ‚Around The Corner‘ am Tag nach Maries Tod fertig. Drei Tage später starb meine Schwiegermutter. Ich war umgeben von Tod. Ich schrieb es für mich. Doch ich vermute mal, ich schrieb es genauso für euch alle da draußen. Es gibt viele unter uns, die einen teuren Menschen verloren haben und nicht wirklich wissen, wohin mit sich.“

Abschließen erklärte der 61-Jährige noch: „Ich verbrachte am 16. Dezember einen intensiven Nachmittag mit MP Persson im T&A Studio. Zwei Tage später sprang Helena Josefsson in einen Zug Richtung Norden und leistete uns für den Gesang Gesellschaft. Über Weihnachten hörte ich nicht viel Musik, doch in der ersten Januarwoche 2020 schickte ich das bisher Erarbeitete an Clarence Öfwerman, der es in wunderschöne Klänge hüllte und mit noch mehr Liebe übergoss.“

Marie Fredriksson ist am 09. Dezember 2019 im Alter von 61 Jahren gestorben. 17 Jahre lang hatte sie gegen den Krebs gekämpft.

Foto: (c) Anders Roos / Networking Media