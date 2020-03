Peter Jackson: „Beatles“-Doku kommt am…

Peter Jackson sitzt momentan an einer neuen „Beatles“-Doku. Der Film setzt sich aus 55 Stunden bislang unveröffentlichtem Material zusammen, das Anfang 1969 im Studio für den Film „Let It Be“ aufgenommen wurde. Der Film trägt den Namen „The Beatles: Get Back“, wird bei Disney erscheinen und am 04. September rauskommen.

Das hat Disneys Vorstandsvorsitzender Bob Iger in einem offiziellen Statement bestätigt. Darin heißt es: „Keine Band hatte so einen Einfluss auf die Welt, wie es die ‚Beatles‘ hatten. ‚Get Back‘ bietet einen Erste-Reihe-Platz bei der Arbeit dieser genialen Künstler sowie bei einem bahnbrechenden Moment der Musikgeschichte. Dazu mit spektakulär restauriertem filmmaterial, das aussieht, als wäre es gestern aufgenommen worden. Ich bin selbst ein großer Fan und könnte nicht glücklicher sein, dass ‚Disney‘ die unglaublich Dokumentation von Peter Jackson mit einem weltweiten Publikum teilen kann, und das schon im September.“

Peter Jackson selbst beschrieb das Projekt als eine „freudige Entdeckung“. Außerdem bezeichnete der Filmemacher die „Beatles“ als „beste Band aller Zeiten“.

