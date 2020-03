Peter Maffay: Ersatz-Termine

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Nachdem Peter Maffay vor kurzem verlauten ließ, dass er seine „Für immer jung“-Tour aufgrund von Krankheitsfällen innerhalb seiner Band verschieben, stehen jetzt die Ersatztermine fest. Bereits Mitte Juli geht es mit der Tour weiter.

Laut „Promoters Group“ sagte Maffay dazu: „Der furiose Auftakt mit den Konzerten in Kiel, Hamburg und Berlin hat uns einmal mehr gezeigt, dass die Zeichen auf jetzt stehen. Wir wollen also möglichst schnell zurück auf die Bühne! Hinzu kommt, dass zusammenhängende Hallenbuchungen im Herbst nicht möglich sind. Eine Verschiebung ins nächste Jahr kommt also nicht in Frage – auch nicht für euch. Das habt ihr in euren Mails und in den Kommentaren im Netz deutlich gemacht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Konzerte im Sommer der Hammer sein werden!“

Bereits gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Hier die Ersatz-Termine:

22.07.20 Erfurt – Messehalle

24.07.20 München – Olympiahalle

25.07.20 Stuttgart – Hanns Martin Schleyerhalle

28.07.20 Mannheim – SAP Arena

30.07.20 Magdeburg – Getec-Arena

01.08.20 Schwerin – Sport- und Kongresshalle

03.08.20 Dortmund – Westfalenhalle

05.08.20 Nürnberg – ARENA Nürnberger Versicherung

06.08.20 Neu-Ulm – ratiopharm Arena

08.08.20 Hannover – TUI Arena

09.08.20 Braunschweig – Volkswagenhalle

12.08.20 Bremen – ÖVB Arena

14.08.20 Oberhausen – König-Pilsner-ARENA

16.08.20 Köln – LANXESS arena

18.08.20 Zürich – Hallenstadion

20.08.20 Regensburg – Donau Arena

22.08.20 Halle/Westf. – OWL ARENA

23.08.20 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

24.08.20 Frankfurt – Festhalle

Foto: (c) Anders Ortner / PGM