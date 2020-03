Pietro Lombardi macht seinem Ärger Luft

Der Coronavirus sorgt auf der ganzen Welt für Panik und Hamsterkäufe. Doch darüber regt sich Pietro Lombardi so richtig auf.

In seiner „Instagram“-Story machte der Sänger seinem Ärger Luft. Er sagte in einem Videoclip: “Mein Sohn ist leider mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Wir waren auf die Hilfe der Ärzte angewiesen. Aber ohne Desinfektionsmittel kann man nicht operieren, und das macht mich so sauer.” Damit möchte der 27-Jährige aber keinesfalls das Coronavirus verharmlosen, ihn nerven nur die Hamsterkäufe.

Übrigens erscheint das neue Album „Lombardi“ am 20. März.

Foto: (c) Universal Music