Pietro Lombardi und der Augenblick, „in dem der Knoten geplatzt ist“

Mit „Lombardi“ hat Pietro Lombardi vorgestern (20.03.) sein neuestes Studioalbum veröffentlicht. Darauf befindet sich auch die Single „Kämpferherz“, die er seinem Sohn Alessio gewidmet hat. Zarte Streichmusik verbindet sich dabei laut „Universal Music“ mit eindringlichen Klavierklängen und einem berührenden Text.

Der Sänger selbst erklärte dazu: „Nachdem wir einige eher tanzbare Songs fertiggestellt hatten, habe ich mich an das extrem persönliche Stück ‚Kämpferherz‘ gewagt. Das war der Augenblick, in dem der Knoten geplatzt ist und sich alles in eine sehr emotionale Richtung entwickelte. Ich kann nur sagen, dass es sich sehr gut anfühlt, endlich beide Seiten meiner Persönlichkeit musikalisch zusammenzuführen.“

Hier die Tracklist seines Albums „Lombardi“:

1. Nur ein Tanz

2. Bis der Vorhang fällt

3. Kämpferherz

4. Guapa

5. Phänomenal

6. In diesem Moment

7. Bella Donna

8. Drake & Rihanna

9. Standort ft. Dardan

10. Macarena

11. Es tut schon wieder weh

12. Wo bist du

13. Señorita ft. Kay One

14. La Familia ft. Giovanni Zarrella

15. Ohne euch

16. Phänomenal (Piano Version)

17. Du bist die Eine (Bonustrack)

Foto: (c) Universal Music