Post Malone: „Ich bin nicht auf Drogen“

Er stolpert über die Bühne, fällt und krümmt sich, doch keinen Grund zur Sorge: Post Malone geht es gut. Das hat der Musiker jetzt noch einmal bei einem Auftritt in Memphis, Tennessee dem Publikum gegenüber bestätigt.

Laut „contactmusic.com“ sagte er: „Ich bin nicht auf Drogen. Ich fühle mich so gut, wie noch nie in meinem Leben. Und das ist der Grund, warum ich mir für euch bei diesen Shows meinen Arsch aufreißen und auf dem Boden fallen und so kann. Aber für alle, die sich Sorgen machen. Ich schätze die Liebe und die Unterstützung, aber ich fühle mich verdammt fantastisch und ich nehme keine Drogen.“

Seine Tattoos im Gesicht hat sich Post Malone übrigens vorwiegend nur stechen lassen, weil er sehr wenig Selbstbewusstsein hat.

