„PVRIS“: Single und Album

Am 01. Mai ist es soweit, dann erscheint das neue Album „Use Me“ von „PVRIS“. Als Vorgeschmack darauf enthüllte das Alternative-Pop-Trio rund um Frontfrau Lynn Gunn kürzlich die Single „Dead Weight“. Gunn erklärte laut „Warner Music“ über den Song: „In dem Song geht es darum auch mal ‘Nein’ zu sagen und Grenzen zu ziehen. Ich erkenne darin meine Kraft als Frau, werfe alte Häute ab und verwandle die weibliche Ernährer-/Versorger-Natur in eine Superkraft.”

Hier die Tracklist zu „Use Me“:

1. Gimme a Minute

2. Dead Weight

3. Stay Gold

4. Good to Be Alive

5. Death of Me

6. Hallucinations

7. Old Wounds

8. Loveless

9. January Rain

10. Use Me

11. Wish You Well

Foto: (c) LooMee TV