Quarantäne-Tipps von Ellie Goulding

Da auch Ellie Goulding in Selbstquarantäne ist, kann sie natürlich gute Tipps geben, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Ihr Ratschlag Nummer eins? Natürlich Filme schauen! Die Sängerin empfiehlt dabei in ihrer „Instagram Story“ die Dokumentation über den argentinischen Fußball-Star und -Trainer Maradonna. Sie schrieb dazu: „Er war sogar berühmter als die ‚Beatles‘. Weshalb der Film gut anzuschauen ist, auch wenn man nicht auf Fußball steht.“ Als zweiten Ratschlag empfiehlt Goulding, sich am Backen zu probieren und stellt in ihrer Story auch gleich das Rezept für ihre Protein-Muffins.

Hier sind die Zutaten:

Kokosmehl, Kokosblütenzucker, gemahlene Mandeln, Vanilleextrakt, ein bisschen Schoko-Proteinpulver, Kakao, Rapsöl, Backpulver, Muskat und Zimt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos