Rainhard Fendrich: „Volks-Rock’n’Roll ist ein Widerspruch in sich selbst!“

Rainhard Fendrich kann mit dem Begriff ‘Volks-Rock’n’Roll‘ nur wenig anfangen. Das verriet die österreichische Pop-Ikone in einem Interview mit dem „Spiegel“. Auf die Frage, was er denn von seinem Landsmann Andreas Gabalier hält, der den Begriff des „Volks-Rock’n’Rollers“ im letzten Jahrzehnt so erfolgreich gemacht hat, antwortete Fendrich:

„Volks-Rock’n’Roll ist ein Widerspruch in sich selbst: Das Volkstümliche ist etwas Konservatives, der Rock’n’Roll hat genau gegen dieses Establishment rebelliert. Auch wenn mir zu dieser Form der Unterhaltung der Zugang fehlt, muss man anerkennen, dass Gabalier ein sehr begabter Musiker ist, der mehrere Instrumente beherrscht und über großen Ehrgeiz verfügt. So ein Fußballstadion muss man erst mal stemmen.“

Mit 14 Nummer-eins-Alben gehört Rainhard Fendrich zu den erfolgreichsten Popmusikern Österreichs. Sein aktuelles Album trägt den Titel „Starkregen“.

Foto: (c) Marcel Brell