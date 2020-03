Rapper Bello Figo landet mit Corona-Song einen Hit

Während der Corona-Virus die Welt in Angst und Schrecken versetzt, macht Rapper Bello Figo einen Hit aus dem Thema.

Wie „heute“ berichtet, rappt der 27-Jährige in seinem Song „Coronavirus“ über seine Angst vor COVID-19. Im Text heißt es: „Alle wissen, dass ich Angst habe vor dem Coronavirus. Viele Leute in China sind infiziert. Viele Leute wollen mich töten, jetzt auch das Coronavirus.“ Dann geht’s weniger jugendfrei weiter mit den Worten: „Ich kann nicht mehr aus dem Haus, kann nicht mal küssen. Wir wollen einfach Sex haben, wir wollen einfach lecken.“ Kurz nach Veröffentlichung des Songs hat er neben Views in Millionenhöhe auf Spotify knapp 150.000 Plays eingespielt.

Bello Figo ist übrigens in Ghana geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Paul Yeboah. Der 27-Jährige ist im Netz überaus erfolgreich unterwegs. Auf YouTube und Instagram verzeichnet er 865.000 Abonnenten. Sein bisher erfolgreichster Song „I Don’t Pay Rent“ hat mittlerweile über 26 Millionen Views erreicht. Sein Corona-Song könnte das jetzt noch toppen.

