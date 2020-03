Rapper Fler wird handgreiflich

Im Netz lieferte sich Rapper Fler vor kurzer Zeit einen Schlagabtausch mit einer Frauenrechtlerin. Als eine Reporterin ihn am Montag (02.03.) am Berliner Ku’Damm darauf ansprechen wollte, wurde der 37-Jährige handgreiflich.

Wie „RTL“ berichtet, griff er ohne Vorwarnung das Kamerateam an. Dabei erlitt ein Kamermann eine Platzwunde am Auge und musste ins Krankenhaus. Die Reporterin brachte sich während des Gerangels in einem Hauseingang in Sicherheit. Doch der Rapper versuchte die Tür zu öffnen und beschimpfte die RTL-Mitarbeiterin. Als die Polizei eintraf, war von Fler aber nichts mehr zu sehen. Den Bericht über die Rangelei postete Fler anschließend auf seiner „Instagram“-Seite und schrieb dazu: „Zum Glück erzählen die nicht ich hätte die Frau geschlagen!“

Auf seinem „Twitter“-Profil warnte er den Sender RTL mit den Worten: „Anwalt meldet sich bei euch.“

Foto: (c) Universal Music / Maggy Jänisch