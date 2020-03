Realitätsflucht von Carlie Hanson

Vor wenigen Tagen (27.03.) hat Carlie Hanson ihre neueste Single „Daze Inn“ veröffentlicht. Und worum geht es in dem Song?

Laut „Warner Music“ erklärte sie dazu: „‘Daze Inn‘ wurde inspiriert von einigen spontanen Tagen, die ich mit meiner damaligen Liebe zurückgezogen vom Rest der Welt verbrachte. Wir entflohen für ein Wochenende der Realität. Es ist voller Euphorie und Nostalgie und all dem, was wir gemeinsam in unserem kleinen Versteck anstellten.“

Übrigens: Das passende Musikvideo dazu ist auch schon erhältlich.

Foto: (c) PR Photos