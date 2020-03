renforshort: Gestern erscheint ihre Debüt-EP

renforshort gibt sich die Ehre: Die kanadische Sängerin veröffentlicht gestern (13.03.) ihre Debüt-EP „teenage angst“. Darin behandelt sie unter anderem Panikattacken und Ängsten, die sie selbst als 17-Jährige nur zu gut kennt, berichtet „Universal Music“. renforshort selbst sagte dazu: „Als ich aufwuchs, war es gar nicht so leicht, in den Medien Inhalte rund um Angst zu finden. Ich fühlte mich komisch und wusste nicht, was mit mir los war. Mein Herz raste und es fühlte sich an, als würde sich die Welt schließen. Wenn auch nur eine Person sich darin widererkennt und Trost findet, dann habe ich mein Ziel erreicht.“

Hier die Tracklist:

1. i drive me mad

2. new way

3. Idc