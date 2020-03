Jetzt ist es offiziell: Es gibt eine Reunion von „Genesis“. Allerdings wird Phil Collins bei der geplanten Tour nicht am Schlagzeug sitzen. Er wird stattdessen von seinem Sohn Nic vertreten werden. Der Musiker selbst kann aufgrund eines Nervenschadens nicht mehr an den Drums sitzen, doch wie „BBC Radio 2“ berichtet, wird er sein Bestes geben, um zumindest ein bisschen was zu trommeln.

Wörtlich sagte er über seinen Sohn: „Er spielt ein bisschen so wie ich, wenn er möchte. Und wenn er nicht möchte, dann nicht. (…) Ich bin einer seiner vielen Einflüsse, er spielt ähnlich wie ich und er hat dieselbe Einstellung. Das ist also ein guter Anfang.“

Bisher haben „Genesis“ allerdings nur vor, in Großbritannien auf Tour zu gehen. Genaue Termine stehen allerdings noch nicht fest.

Foto: (c) Landmark / PR Photos