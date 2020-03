„Revolverheld“: „Wir machen eine Aktion draus“

So kann man sich auch die Zeit zuhause vertreiben: „Revolverheld“ haben ihre Fans zu einer neuen Challenge herausgefordert. Gitarrist Kristoffer Hünecke hat in der „Instagram Story“ der Band ein Rap-Gedicht veröffentlicht, natürlich in der sogenannten Stay-Home-Version und sich dabei albern verkleidet. Seine Kollegen haben gleich mitgezogen, weswegen „Revolverheld“ neben einem Bandfoto schrieben:

„Wir machen eine Aktion draus. ‚RHRapAmMorgen (…) Sind gespannt auf eure Reime. Es wird alles geteilt. Ham euch lieb. Geht auch nachmittags und immer.“

Einige Raps haben „Revolverheld“ auch schon in ihrer „Instagram Story“ geteilt.

