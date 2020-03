Rihanna spendet Schutzkleidung für Fachkräfte

Rihanna zeigt, wie man es in Krisenzeiten richtig macht. Da an allen Ecken und Enden im Gesundheitswesen Schutzkleidung und dergleichen fehlen, spendet die Sängerin ihren persönlichen Vorrat an medizinische Fachkräfte in New York.

Gouverneur Andrew Cuomo bedankte sich bei der 32-Jährige via „Twitter“. Er schrieb dort: „Ich möchte Rihanna und der ‚Rihanna Foundation‘ dafür danken, dass sie Schutzausrüstung gespendet haben. Wir schätze ihre und die Hilfe von vielen anderen so sehr, die hervorgetreten sind.“

Bei der Herstellung ihrer Kosmetikartikel für „Fenty Beauty“ wird nämlich ebenfalls Schutzkleidung getragen, die Rihanna jetzt hergegeben hat.

