Rita Ora: Emotionales Video zu „How To Be Lonely“

Letzte Woche (27.03.) hat Rita Ora ihr neues Musikvideo zu ihrer aktuellen Single „How To Be Lonely“ abgeliefert. Die Sängerin badet darin unter anderem in flüssigem Gold, kuschelt mit einem Bären, räkelt sich in einem Meer aus rohen Eiern und kämpft als Science-Fiktion-Kriegerin.

Die Regie übernahm Filmemacher Dave Meyers. Er sagte laut „Warner Music“ zu dem Clip: „Das Video erkundet auf abstrakte Weise die Emotionen, die man durchlebt, wenn man ein Beziehungsende verarbeitet. Man verspürt ja nicht einfach nur Traurigkeit. Da ist Zorn, Sehnsucht, Trost, Rückzug, ein Gefühl des Fallens und natürlich Einsamkeit. All das ist Teil eines notwendigen Heilungsprozesses, der zum Wiedererwachen des eigenen, wahren Selbst führt.“

Geschrieben wurde „How To Be Lonely“ übrigens von keinem Geringeren als Lewis Capaldi.

