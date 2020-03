Rita Ora: Mit T-Shirts gegen die Verbreitung von Corona

Wer sich in Zeiten von Corona und freiwilliger Selbstquarantäne hilflos fühlt und gerne mehr für seine Mitmenschen machen möchte, wird jetzt bei Rita Ora fündig. Die Sängerin hat sich mit Bob Geldof zusammengetan und ein Symbol kreiert, um das Bewusstsein für die Coronavirus-Pandemie zu stärken. „Stop The Spread – Play Your Part“ steht neben der Abbildung des Coronavirus auf Oberbekleidung.

In einer Pressemitteilung sagte die Sängerin laut „contactmusic.com“ dazu: „Während ich darüber nachgedacht habe, was ich tun kann, um zu helfen, habe ich mich an Sir Bob Geldof gewandt. (…) Bob ist Meister darin, junge Menschen zu mobilisieren. Er und ich, wir haben Möglichkeiten diskutiert, die junge Generation mit einer klar effektiven Botschaft zu mobilisieren und zu vereinen. (…) Um ein möglichst großes Bewusstsein zu kreieren, führen wir nun dieses Symbol ein (…) mit Unterstützung der WHO. Alle Einnahmen gehen direkt an den Covid-19 Solidarity Response Fund.“

Weitere Informationen dazu und die Möglichkeit, sich ein Klamottenstück zu kaufen, gibt es unter „https://stopthespread.shop/“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos