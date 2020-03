Rita Ora und Rafferty Law: Trennung?

Rita Ora ist angeblich wieder Single. Die Sängerin und Rafferty Law sollen schon wieder getrennte Wege gehen, obwohl sie sich erst drei Monate zuvor am Set von „Twist“ kennen und lieben gelernt haben.

Jedenfalls behauptete eine Insider gegenüber der „Sun“: „Rita hat sich am Set wirklich gut mit Raff verstanden und sie hatten eine großartige Verbindung. Sie kamen sich sehr nahe, während sie beide in London gearbeitet haben. (…) Aber Rita hat jetzt so viel Zeit außer Landes verbracht und sie sprechen nicht mehr so viel miteinander, wie sie es vorher taten und unternehmen auch keine Pärchenaktivitäten mehr zusammen, wenn sie sich treffen. Die Dinge liegen auf Eis, bis sie wieder im selben Land sind. Vielleicht kommen sie dann wieder zusammen, aber im Moment sind sie eher Freunde.“

Ende des Jahres 2019 wurden die beiden dabei gesehen, wie sie die British Fashion Awards Händchenhalten verlassen haben. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung gab es allerdings nie.

Foto: (c) Away! / PR Photos