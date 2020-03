Roachford verschiebt Albumveröffentlichung

Eigentlich hätte in knapp zwei Wochen (03.04.) das neue Album „Twice In A Lifetime“ von Roachford, doch daraus wird jetzt nichts. Aber das ist in diesen verrückten Zeiten ja nichts Neues. Wie „networking Media“ dementsprechend berichtet, erscheint die Platte des britischen Sängers nun am 11. September.

Drei Singles davon wurden bereits veröffentlicht: „Love Remedy“ und „High On Love“ sowie kürzlich das Duett „What We Had“ mit Beverly Knight.

Hier die Tracklist zu „Twice In A Lifetime“:

01. High On Love

02. Love Remedy

03. Too Much To Lose

04. Give It Up And Let It Go

05. Roachford & Beverley Knight – What We Had

06. Won’t Think Twice

07. So Long

08. Are You Satisfied?

09. The Truth Hurts Too Much

10. Gonna Be The One

11. Once In A Lifetime

12. Written In My Heart

13. You’re The One

