Robbie Williams sollte „Queen“-Sänger werden – wollte aber nicht

Diese Fußstapfen sind Robbie Williams wohl zu groß gewesen: Der Musiker lehnte offenbar einst das Angebot ab, Sänger der Band „Queen“ zu werden. Hintergrund: Als Robbie Williams 2001 zusammen mit Brian May und Roger Taylor für den Film „Ritter aus Leidenschaft“ den Queen-Hit „We Are The Champions“ neu einsang, machte das offenbar Eindruck auf die beiden Mitglieder der legendären Band. Die beiden „Queen“-Musiker fragten ihn sodann, ob er ob er nicht Sänger der Band werden wolle – damit wäre der einstige „Take That“-Star in die Fußstapfen des 1991 verstorbenen Freddie Mercury getreten.

In einem Interview mit dem Radiosender „Sirius XM“ verriet Willams jetzt, warum er damals absagte: „Auch wenn ich hier am Mikrofon sehr selbstbewusst bin, habe ich ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich habe mich nicht auf die gleiche Stufe wie Freddie Mercury stellen wollen. Mercury ist für mich wie ein Engel. Er ist gottgleich. Es war einfach zu beängstigend.“

Einige Jahre später fanden „Queen“ schließlich doch noch einen Ersatz für Freddie Mercury: Seit 2012 geht Adam Lambert als Sänger mit May und Taylor auf Tournee.

Foto: (c) Landmark / PR Photos