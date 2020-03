Rock’n’Roll Hall of Fame 2020: Termin wird verschoben

„Depeche Mode“ werden nicht am 02. Mai in die legendäre Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen. Stattdessen findet die feierliche Zeremonie nun am 07. November statt.

In einem offiziellen Statement heißt es laut dem „Rolling Stone“ dazu: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans und Besucher hat für uns höchste Priorität. Angesichts der jüngsten Nachrichten über das Coronavirus und des Drängens des Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, bezüglich großer öffentlicher Versammlungen haben wir beschlossen, die Feierlichkeiten zur Einweihung der Rock And Roll Hall Of Fame im Jahr 2020 und der Einführungswoche auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben.“

Übrigens: Auch die verstorbene Whitney Houston wird mit einer Einführung in die Rock’n’Roll Hall of Fame geehrt.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos